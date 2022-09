Agorà, Adolfo Urso zittisce la sinistra: “Finanziamenti della Russia? Italia non coinvolta nel report”

14 settembre 2022 a

Nel rapporto dell'intelligence degli Stati Uniti non ci sono notizie di finanziamenti dalla Russia verso partiti italiani. Ad affermarlo in maniera chiara e concisa è Adolfo Urso, presidente del Copasir e senatore di Fratelli d’Italia, intervenuto in collegamento con Monica Giandotti nel corso dell’edizione del 14 settembre di Agorà, il talk show mattutino di Rai3. “Mi sono confronto con l'Autorità delegata alla sicurezza della Repubblica, Franco Gabrielli, sul rapporto dell'intelligence Usa che tratta di finanziamenti della Russia a partiti di Paesi esteri e al momento non esistono notizie che ci sia l’Italia. Al momento non esistono notizie che riguardano il nostro Paese in questo dossier. Nel colloquio con il sottosegretario con delega ai servizi segreti al governo è stato escluso al momento che l'Italia compaia in questo dossier”. Viene subito smontata la polemica della sinistra che aveva cercato di associare il nome dei partiti del centrodestra a tale report statunitense, giunto a pochi giorni dalle elezioni del 25 settembre.