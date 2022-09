Elezioni 2022, la sfida di Matteo Salvini: in 5 anni flat tax per pensionati e dipendenti

12 settembre 2022 a

In quanto tempo potrà essere estesa la flat tax a pensionati e lavoratori dipendenti? «Nell’arco di 5 anni. Per cambiare totalmente il fisco italiano, puoi partire prima con chi ha più bisogno (quindi redditi fino a 20-30 mila euro lordi)». A dirlo è il segretario della Lega, Matteo Salvini, intervistato su Telelombardia.

«Molti già adesso non pagano le tasse perché c’è la soglia di esenzione: sotto quella cifra le tasse non le paghi. Crescere e piano piano arrivare anche a pensionati e dipendenti, non in 5 minuti. Non vengo a dire per serietà: "Vinciamo le elezioni. Se mi votate il 25 poi entro Natale soldi per tutti, fortuna per tuttì. No, ci metteremo il tempo che ci metteremo», sottolinea l’ex ministro. «Però - aggiunge - cancellare la legge Fornero si può fare subito, bloccare le cartelle dell’Agenzia delle Entrate si può fare subito e estendere questa tassa semplice, ridotta al 15% ad alcuni lavoratori dipendenti e pensionati, quelli che guadagnano di meno, già dal 2023 si può fare».