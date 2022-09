Tagadà, sul blocco navale scoppia la lite Mulè-Baldino: “Sei ridicola”, “Basta insulti”

13 settembre 2022 a

“Sono ben felice dell’afflato solidaristico del collega Mulè verso le persone che muoiono in mare, visto che è alleato con Giorgia Meloni che invece vuole il blocco navale”. Inizia così lo scontro televisivo del 13 settembre tra Vittoria Baldino, deputata del Movimento 5 Stelle, e Giorgio Mulè, onorevole di Forza Italia. Mulè non si trattiene nel sentire tale considerazione da parte della grillina: “Ma dai… Sei ridicola!”. “Lei è molto gentile Mulè, come al solito”, replica Baldino, che poi continua: “Io le sto facendo un appunto politico, se lei non riesce a rispondermi sull’appunto politico e continua ad insultarmi…”. Ma arriva la spiegazione del sottosegretario forzista sul tema immigrazione: “Non è un insulto, è ridicola la considerazione politica. Io non giudico lei come ridicola, ci mancherebbe altro. È ridicola dal punto di vista politico, certo. Il blocco navale nessuno lo ha pianificato, è un’azione coordinata con l’Unione europea e i paesi del Nord-Africa per avere un flusso ordinato di migranti, non ci sono le navi davanti alle coste, non ci sono i cannoni schierati. Anche questa è un’ennesima fesseria, che risponde ad una posizione politica ridicola”.

Baldino mantiene alto il livello dello scontro: “Quindi lei è a favore del blocco navale?”. Mulè quasi perde la pazienza, ma spiega tutto alla sua interlocutrice: “Glielo ripeto, guardi il labiale, nessuno parla di blocco navale. Lei parla e non ascolta, non capisce. Se ha la bontà di ascoltare e non ridere magari lo capisce. Il blocco navale non c’è nel programma, è un’assurdità che il M5S continua a raccontare. Non si parla di blocco navale inteso come blocco militare, si parla di un flusso ordinato di migranti da condividere. Noi intendiamo fare questo”. Interviene anche Tiziana Panella, conduttrice di Tagadà su La7: “Quindi è un piano Minniti?”. Mulè annuisce: “È un piano Minniti riaggiornato e corretto rispetto al 2022”.