Quarta Repubblica, Giuseppe Conte accusa il Pd: ci vogliono fuori dal sistema

Giuseppe Conte spara a zero sui suoi ex alleati del Pd. E ne dice di tutti i colori nel corso della puntata di "Quarta Repubblica" in onda lunedì 12 settembre. «Con questo Pd non possiamo lavorare, dopo gli errori che hanno fatto, dopo le accuse che ci hanno rivolto. Ci hanno voltato le spalle per abbracciare Di Maio, Tabacci, Calenda, Gelmini. Hanno abbracciato tutti pur di buttarci via dal sistema. Andiamo orgogliosamente da soli e saremo ancora più intransigenti nel realizzare il nostro programma. Dovrebbe essere un Pd diverso. Abbiamo un Pd - spiega - che è rimasto folgorato da un’agenda Draghi e Draghi stesso ha detto che non ha scritto nessuna agenda. Il Pd ha buttato a mare l’esperienza del Conte 2 che ha retto l'impatto della pandemia. Dovevamo essere disastrati, siamo stati modello per l’Europa e per il mondo».

Il presidente del Movimento 5 Stelle ha affrontato anche il tema del Reddito di cittadinanza. «Il reddito di cittadinanza per 2/3 serve una platea di persone inidonee che non possono lavorare - ha detto Conte a Porro - Per il resto l’equivoco è aver pensato che una riforma epocale, strutturale, come questa, avrebbe risolto un problema che si trascina da 20 anni, quello delle politiche attive, che non c’è mai stata. Non hanno mai lavorato a renderlo efficiente. I centri per l’impiego sono regionali. Abbiamo stanziato 1 miliardo, c’è stato un forte boicottaggio delle regioni nei centri dell’impiego», aggiunge Conte.

«Se sull’emergenza attuale facciamo nuove concessioni per trivellazioni, la risolviamo?». Lo dice il presidente del Movimento 5 stelle Giuseppe Conte a Quarta Repubblica. «Che facciamo? Faccio una gara pubblica europea, rilascio una concessione per trivellare i nostri mari, con danni per gli ecosistemi, perforiamo l’Adriatico, e poi? Spesso vincono compagnie estere e quindi non è detto che il gas venga in Italia. Sono investimenti di medio e lungo termine. E poi è aleatorio, non si sa se si troverà il gas», spiega ancora Conte.