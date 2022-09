Quarta Repubblica, Vittorio Sgarbi rivela il vero alleato di Letta e Pd

Giada Oricchio 06 settembre 2022 a

“Fascismo? Si combatte quello che non c’è”.Vittorio Sgarbi, in collegamento con il talk show Quarta Repubblica, su Rete 4, si è detto convinto che non esista alcun rischio fascista in caso di vittoria del centrodestra, in particolare del partito Fratelli d’Italia di Giorgia Meloni, alle elezioni del 25 settembre. Il critico d’arte e sindaco di Sutri ha osservato: "Il fascismo non c’è più mentre c’è il comunismo, dai cinesi ai cubani. Si combatte quello che c’è non quello che non c’è. Il Pd è alleato con un vero comunista che si chiama Fratoianni che è anti Draghi”.

Sgarbi ha dunque ricordato al pubblico che il partito democratico di Enrico Letta ha preferito allearsi con Sinistra Italiana di Nicola Fratoianni e i Verdi di Angelo Bonelli facendo saltare l’accordo con il più centrista Carlo Calenda di Azione. In chiusura di puntata, il candidato dem Andrea Romano ha puntualizzato che “Fratoianni non difende certo il regime comunista cinese”, ma Sgarbi ha insistito: “L'affermazione di orgoglio comunista oggi sta al fianco di Letta”. Ed è scoppiata la tele rissa: “Imbecille” è l’epiteto usato da Vittorio Sgarbi all’indirizzo di Romano che ha replicato: “E’ tardi, vai a dormire o ti senti male. Buffone”.