Meloni regina dei social. E Berlusconi rimonta grazie a TikTok

06 settembre 2022 a

a

a

Nel pieno della contesa elettorale, Giorgia Meloni si conferma la più presente sui social. Salvini mantiene ancora un leggero vantaggio su Enrico Letta, nonostante un minore numero di mentions rispetto alla settimana precedente. Più staccati gli altri leader. La posizione di Silvio Berlusconi recupera rispetto al periodo precedente. In questa settimana il leader di Forza Italia raggiunge 1 milione di utenti, raccogliendo un 1 milione e 100mila interazioni con un incremento dell’889,3%.Il motivo scatenante di queste extra attività social è il suo debutto su Tik Tok.

Termosifoni più freddi e accesi 15 giorni in meno, il piano del governo per risparmiare gas

Sono alcuni dati del monitoraggio Leader & Social di Telpress Italia, realizzato con Mediascope, la piattaforma proprietaria di web e social listening. I post della presidente di Fdi raggiungono 22.5 milioni di utenti, ma si registra una diminuzione di reach del 41,67%. Con 9.9 milioni di utenti Enrico Letta perde la terza posizione a vantaggio di Silvio Berlusconi che ha raggiunto un’audience di 16 milioni con 1.1 milioni di interazioni. Nel report dell’ultima settimana, Telpress ha analizzato anche i termini più usati nelle conversazioni da cui si evidenzia che le parole e gli hashtag più diffusi sono riconducibili direttamente ai leader e ai partiti stessi. Per il popolo social le parole ricorrenti fanno riferimento alla situazione che si sta vivendo in Italia: Covid, vaccino, green pass, energia e caro bollette. Per i leader, invece, le parole più frequenti fanno riferimento alla campagna elettorale stessa.

"Chi affila le armi". È già scontro tra i dem per il dopo Letta

Totalmente assenti sono parole evocative riferite alla congiuntura economico-politica e sociale dell’Italia e dell’Europa (Pnrr, economia, ambiente, inflazione). Se si esaminano le conversazioni dal punto di vista dei profili dei vertici politici Carlo Calenda si conferma, per la quinta settimana di fila, il leader con il maggior numero di post sui social (385), anche se in calo. Matteo Salvini è ancora secondo (227). Silvio Berlusconi recupera posizioni grazie al suo sbarco su TikTok. Il canale social più utilizzato dai leader rimane ancora Twitter soprattutto per il centrosinistra.