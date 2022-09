Rosatellum, come funziona. Giorgia Meloni affonda la sinistra: "Quanto fa ridere Letta"

06 settembre 2022 a

Come funziona il sistema elettorale e come si vota alle elezioni politiche? La questione "Rosatellum" è fra quelle che tiene più banco in questa infuocata campagna elettorale. La legge elettorale prevede la possibilità di candidarsi in più collegi plurinominali, fino a cinque, eventualmente in congiunzione alla candidatura in un collegio uninominale. Il candidato eletto in un collegio uninominale e in uno o più collegi plurinominali, si intende eletto nel collegio uninominale.

Ogg il segretario del Pd Enrico Letta rivolgendosi ai 600 candidati sostenuti dal Pd ha dichiarato: "C'è il rischio di far fare al Paese un salto nel vuoto per i prossimi anni. Il problema è oggettivo, riguarda la torsione ipermaggioritaria della legge elettorale. Questa legge elettorale congiunta con la riduzione del numero dei parlamentari crea un rischio che venga stravolta nei fatti la nostra costituzione, un rischio democratico che il Paese non ha mai vissuto come lo sta vivendo in questo momento". Dichiarazioni quelle del leader democratico che hanno fatto sgranare gli occhi alla leader di Fratelli d'Italia Giorgia Meloni. "Il 43% dei consensi si trasforma in un 70% dei seggi in Parlamento - ha spiegato Letta - Quello che sto dicendo non è una cosa assurda, ma possibile data la legge elettorale. E 70% dei seggi vuol dire poter stravolgere la nostra Costituzione - ha aggiunto - eliminare qualsiasi forma di garanzia del nostro sistema. Vuol dire che la destra si eleggerebbe i giudici costituzionali come le pare, i membri del Csm come le pare. Vorrebbe dire uno stravolgimento totale del nostro sistema".

Giorgia Meloni ha picchiato durissimo umiliando il segretario sui social. "Enrico Letta definisce il Rosatellum la peggiore legge elettorale che ha visto il nostro Paese?” E ha ragione" ha scritto su Facebook e Twitter la leader di FdI. "Non a caso è stata scritta e imposta dal Pd, con il voto contrario di Fratelli d’Italia. Ma quanto fa ridere la sinistra italiana?".