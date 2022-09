L'Aria che Tira, volano gli stracci tra Santanchè e Furfaro: “Maleducato”, “Interrotto 62 volte”

Luca De Lellis 05 settembre 2022 a

In piena campagna elettorale accade spesso che gli animi si surriscaldino, specialmente se all’interno della trasmissione televisiva presenziano gli esponenti dei primi due partiti del Paese, quindi acerrimi rivali. È quanto successo sotto la conduzione di Myrta Merlino della puntata di “lLAria Che Tira”, in onda su La7 lunedì 5 settembre. I due protagonisti del diverbio sono il responsabile nazionale Pd associazione e movimenti Marco Furfaro e la senatrice di Fratelli d'Italia Daniela Santanchè.

Il membro dello schieramento di Enrico Letta, indispettito dalle interruzioni di Santanchè, ha cominciato ad attaccare lo schieramento di centrodestra: “Da una parte c’è chi rivendica il nucleare che si farà nel 2050 e chi è invece per le energie rinnovabili”. Interviene subito Myrta Merlino che prova a sdrammatizzare con una battuta: “È carico, non gioca di rimessa e non si sente che ha perso le elezioni”. L’ospite non ci sta e rincara la dose, scagliandosi contro la parlamentare di Fratelli d’Italia. “Sono carico, ma sono educato a differenza di quella (riferendosi a Santanchè ndr) che mi ha interrotto 62 volte”, la quale risponde a tono: “In realtà non molto educato”.

Poi lo scontro si sposta su alcune informazioni che la Santanchè vuole fornire al pubblico: “La dipendenza energetica dalla Russia con il governo Berlusconi era al 19%, con Enrico Letta è passata al 45% e con Giuseppe Conte al 47%”. Furfaro, imbestialito, stavolta interrompe lui, rivolgendo una domanda all’interlocutrice: “Chi è che ha cambiato l’accordo trentennale tra Eni e Gazprom?”. Poi sentenzia: “Lei è al governo da quando facevo l’università, quindi proprio con me non attacca”.