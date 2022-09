“La tira fuori solo per me”. Il gesto di Renato Mannheimer che manda in estasi Myrta Merlino

Luca De Lellis 05 settembre 2022 a

a

a

Curioso siparietto andato in onda nella trasmissione andata in onda su La7 nella mattinata di lunedì 5 settembre. Uno degli ospiti di giornata, il sociologo e sondaggista Renato Mannheimer, ha interrotto la sua presentazione offerta dalla conduttrice Myrta Merlino - al suo ritorno in studio dopo la pausa estiva - affermando con una voce euforica: “Buongiorno, sono così felice che ricominciamo con L’Aria Che Tira, la migliore trasmissione!”.

A In Onda l'elogio di Mannheimer a Pregliasco. E affonda Calenda

Molto divertita, la presentatrice tira fuori un aneddoto singolare notando nello sfondo dell’inquadratura dell’ospite un oggetto inconsueto: “Ieri sera ci siamo incontrati durante il programma ‘In Onda’, ma lui quando va negli altri programmi non tira fuori la grappa, la tira fuori solo per me”. Pronta la risposta di Mannheimer, che scherza ma non troppo: “Stamattina ne ho bevuto un goccetto per tirarmi su”. Conclude la gag Merlino: “Lui quando beve un goccetto dà i numeri giusti come sempre. È il principe dei sondaggisti televisivi”.