L'Aria che Tira, bordata di Daniela Santanchè a Carlo Cottarelli: "Quella è la sua fine"

Dopo la pausa estiva Myrta Merlino è tornata al condurre L'Aria che tira, su La7. Una delle prime ospiti della trasmissione è la senatrice di Fratelli d'Italia Daniela Santanchè. "È un bel po' che non ci vediamo, elegantissima come sempre. Guarda che maniche meravigliose!" ha fatto notare la conduttrice che ancora prima di iniziare l'intervista chiede a bruciapelo alla senatrice: "C'è Cottarelli che ha una paura tremenda, in un'intervista ha detto: 'con la Santanchè non c'è storia, vorrei perdere con onore'. Insomma, disperato il povero Cottarelli. Si sente già la vittoria in tasca?". E la risposta, al veleno, di Santanchè demolisce l'avversario.

#lariachetira @MyrtaMerlino a @DSantanche (Fratelli d'Italia): "È un bel po' che non ci vediamo, elegantissima come sempre. Guarda che maniche meravigliose! Si sente già la vittoria in tasca?" https://t.co/KN5ooWCs58 — La7 (@La7tv) September 5, 2022

Myrta Merlino si riferisce alla sfida elettorale che attende la senatrice con l'economista candidato del Pd in Lombardia, proprio nel collegio uninominale di Cremona e Mantova al Senato. "Si vede che ha preso coscienza della situazione. Prima aveva cominciato facendo dichiarazioni esplosive, poi..." ha risposto l'esponente di Fratelli d'Italia. E la Merlino ribatte subito chiedendo: "Quindi lei non è scaramantica, non è una gufata quella di Cottarelli?". Santanchè risponde lanciando una bordata all'avversario: "Ma no, lui deve mettersi la foto di Toninelli sul comodino e pensare che quella è la sua fine. D'altra parte è l'uomo del trolley...". "Quanto è cattiva...", ha incalzato la conduttrice. E la senatrice, con una calma serafica ha precisato: "Non sono cattiva, sono semplicemente realista".