Vandali incappucciati assaltano un gazebo di FdI. Meloni: "Attacco vile, non ci fermeremo"

03 settembre 2022 a

a

a

Vandali contro Fratelli d'Italia. Ancora una volta. Dopo il manifesto di Giorgia Meloni strappato da un gruppo di donne a Olbia, oggi 3 settembre è andato in scena l'assalto a un gazebo di FdI a Milano, in viale Papiniano.

"Meloni? Ma legga..." Il prof De Vita smaschera Speranza, la reazione del ministro diventa un caso

A darne notizia è stato il senatore di FdI Ignazio La Russa: "Qualche minuto fa un nostro gazebo in viale Papiniano è stato assaltato da una squadra di persone mascherate, incappucciate e vestite tutte nella stessa maniera. Sono stati respinti dai nostri e non hanno potuto creare danni fisici per la reazione civile dei nostri presenti, ma è grave che ci sia un episodio di questo tipo in campagna elettorale, ennesima dimostrazione del clima di chi non vuole un confronto civile. Fratelli d’Italia - conclude - non si sognerebbe mai di disturbare la propaganda di un altro movimento politico. Mi aspetto una reazione molto chiara da parte di tutte le forze politiche".

Fratelli d'Italia corre senza freni: si avvicina il traguardo storico. Il sorpasso inaspettato

Dura la condanna di Giorgia Meloni: "Il vile assalto al gazebo di Fratelli d’Italia a Milano, in via Papiniano, dimostra ancora una volta quanto sia difficile in questa campagna elettorale parlare di temi concreti. I nostri programmi e le nostre proposte per il futuro dell’Italia vengono puntualmente imbavagliati da episodi di violenza pericolosi e ingiustificabili. Avvelenare gli animi non riuscirà, però, a fermare la nostra determinazione. Che questi criminali dal volto coperto lo vogliano o no, FdI è pronta a governare questa Nazione. Perché siamo convinti che gli italiani perbene sono dalla nostra parte".

Solidarietà anche dal Pd, con la deputata Lia Quartapelle: "E' inaccettabile l’assalto a un gazebo di FdI oggi a Milano. La democrazia è confronto anche serrato tra idee, mai violenza".