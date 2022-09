Giorgia Meloni a Cagliari, lezione di stile sul palco: come tratta l'attivista

03 settembre 2022 a

a

a

Una reazione da applausi e pubblicata sui social. Piccolo fuori programma per Giorgia Meloni che, durante il comizio di ieri a Cagliari in occasione del suo tour elettorale in vista delle elezioni del 25 settembre, si è trovata sul palco un contestatore con la bandiera arcobaleno. La leader di Fratelli d'Italia, appena salita sul palco dopo l'annuncio del sindaco e compagno di partito Paolo Truzzu, ha gestito la situazione in maniera sorprendente. "Me la vuoi lasciare?", ha detto Meloni al contestatore, che stava spiegando le sue rivendicazioni in materia di diritti civili.

Il confronto è sempre un bel momento, anche quando un contestatore scavalca le transenne per salire sul palco.

Rispetto sempre il coraggio delle persone di difendere ciò in cui credono, e allo stesso tempo rivendico il mio diritto a pensarla diversamente. pic.twitter.com/r8KNdzPinR — Giorgia Meloni ن (@GiorgiaMeloni) September 2, 2022

Giorgia Meloni ferma l'intervento della sicurezza e inizia un piccolo dibattito con il giovane contestatore. "Tu vuoi delle cose. No, non devi scappare all'estero... Io voglio il diritto di pensarla in maniera diversa. È la democrazia" spiega la leader di Fratelli d'Italia. "Ci rispettiamo pur non essendo d'accordo. Hai già le unioni civili, quindi puoi fare quello che vuoi. Gli facciamo un applauso? Rispetto il coraggio delle persone di difendere ciò in cui credono. Lo ringrazio per essere salito sul palco per rivendicare quello che ritiene giusto" continua Meloni precisando come anche lei stessa ha sempre avuto il coraggio di esprimere le proprie idee. La presidente di Fratelli d'Italia pubblica sui social l'accaduto e commenta: "Il confronto è sempre un bel momento, anche quando un contestatore scavalca le transenne per salire sul palco. Rispetto sempre il coraggio delle persone di difendere ciò in cui credono, e allo stesso tempo rivendico il mio diritto a pensarla diversamente." Una reazione che mostra la maturità politica e lo stile di Giorgia Meloni. Da applausi.