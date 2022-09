Caso Giorgia Meloni, Roy de Vita smaschera il ministro Speranza. Lui lo blocca sui social

02 settembre 2022 a

"Ministro legga i commenti. Sono tutti contro di lei" cinguettava il chirurgo plastico Roy de Vita sotto al profilo Twitter del ministro Roberto Speranza. Un affronto troppo grave per il titolare del dicastero alla Sanità, il più importante negli ultimi due anni e mezzo a causa della pandemia di Covid 19 che ha travolta l'Italia. Il primario di Chirurgia Plastica e Ricostruttiva dell'Istituto Nazionale dei Tumori di Roma “Regina Elena“ aveva picchiato durissimo: "Tutti. Allora o Twitter è di Giorgia Meloni - punge il dottor De Vita - o è opportuno che si faccia delle domande sulla percezione delle persone nei confronti del suo operato. Avendo visto la sua fuga dai collegi uninominali - sottolinea - ero convinto lo avesse già fatto. Mi sbagliavo".

Non è passato troppo tempo dal commento del prof che il ministro lo ha silurato dalla lista dei follower, bloccandolo su Twitter.

A raccontarlo è stato lo stesso medico che sui social ha pubblicato il primo commento in cui invitava il ministro a riflettere e poi lo screen della reazione del fedelissimo del premier Mario Draghi. "Il mio commento (che vedete qui sotto) non riportava offese personali ma solo fatti. Il ministro mi ha bloccato. E poi chiede di fare i confronti" sottolinea de Vita riferendosi alle ultime dichiarazioni del ministro che invitava proprio qualche giorno fa Giorgia Meloni a un confronto proprio sulla gestione Covid poiché la leader di Fratelli d'Italia aveva parlato di gestione fallimentare: "Cara Giorgia, vedo che le tue invettive somigliano sempre più a quelle dei novax - cinguettava il ministro - Perché non facciamo un bel confronto sulla sanità io e te dove e come vuoi? Ti candidi a governare l’Italia. È giusto che tutti sappiano cosa pensi davvero della campagna di vaccinazione".