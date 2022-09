Latina elezioni 2022, si torna al voto: cittadini alle urne in 22 sezioni

Daniele Di Mario 03 settembre 2022 a

a

a

Domani Latina torna a votare per le elezioni amministrative. Si riaprono le urne in 22 sezioni elettorali su 116, dopo che l'8 luglio scorso la sezione pontina del Tar del Lazio ha annullato il primo turno delle Comunali del 3 e 4 ottobre 2021 per gravi irregolarità nelle operazioni di voto e di spoglio, sancendo la decadenza del sindaco di centrosinistra Damiano Coletta e del Consiglio comunale e ordinando la ripetizione del voto nelle 22 in cui sono state accertate dalla Prefettura plurime anomalie.

Amministrative a Latina, schede elettorali da ricontare

Il Tar del Lazio aveva accolto il ricorso presentato da alcuni esponenti di centrodestra che denunciavano gravi irregolarità in numerosi seggi elettorali. Sospetti fondati sia per il Tar che per il Consiglio di Stato, che ha respinto il ricorso del sindaco Coletta. I giudici amministrativi, dopo le operazioni di verifica affidate alla Prefettura, hanno riscontrato diverse anomalie: la non corrispondenza tra il numero delle schede complessivamente autenticate e la somma di quelle utilizzate dagli elettori e di quelle autenticate ma non usate; l'autenticazione di schede avvenuta successivamente e nel corso delle operazioni di voto.

A Latina torna in campo il sindaco Zaccheo

Secondo il Tar, dietro tutto ciò - si legge nella sentenza - «può nascondersi il fenomeno della cd. scheda ballerina (consistente nel far uscire dal seggio una scheda vidimata e non votata, sulla quale viene poi iscritto il nome del candidato e consegnata all'elettore, che, entrando nel seggio, ritira la scheda bianca, depositando nell'urna quella consegnatagli all'esterno del seggio) destinato a incidere sulla correttezza del voto in maniera esponenziale e non determinabile a priori». Per questo il Tar ha annullato il voto del primo turno, ordinando la ripetizione delle elezioni comunali nelle sezioni 24, 40, 44, 60, 64, 68, 69, 73, 75, 76, 81, 83, 85,86, 94, 95, 98, 103, 106, 107, 109 e 110. Sezioni in cui domani i cittadini saranno richiamati a votare per rinnovare il sindaco e il Consiglio comunale.

Seggi aperti dalle 7 alle 23. Al voto saranno ammessi gli elettori iscritti nelle 22 sezioni elettorali ad esclusione di coloro i quali, in occasione delle elezioni del 3 e 4 ottobre, risultavano iscritti in altre sezioni elettorali. Si voterà quindi per il sindaco, ma, trattandosi del primo turno, si potrà esprimere la preferenza anche per le liste e i candidati al Consiglio comunale. Il 3 e 4 ottobre del 2021 i partiti e le liste del centrodestra superarono ampiamente il 50%, ma il candidato sindaco Vincenzo Zaccheo si fermò al 48,3%, contro il 35,66% del primo cittadino uscente Coletta. Zaccheo ottenne 33.433 voti, contro i 22.469 di Coletta. Al candidato del centrodestra ne sarebbero bastati un migliaio in più per vincere al primo turno. Invece si andò al ballottaggio, dove si impose Coletta. Per gli esponenti del centrodestra che hanno presentato ricorso al Tar il mancato raggiungimento del 50% più uno al primo turno sarebbe stato determinato proprio da un significativo numerodi voti illegittimamente assegnati e da schede elettorali illegittimamente rendicontate nei verbali delle sezioni elettorali. Il risultato del voto, insomma, sarebbe stato viziato dalle gravi violazioni di legge riscontrate da Prefettura e Tar nelle operazioni di voto e scrutinio. Un sospetto fondato per i giudici amministrativi che hanno annullato il primo turno, sancito la decadenza di sindaco e Consiglio comunale e ordinato la ripetizione del voto. Domani il verdetto, che costituirà in qualche modo anche un test in vista delle elezioni politiche del 25 settembre e delle Regionali.