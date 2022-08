Roma, busta con proiettile a Nicola Franco. La solidarietà di Maurizio Gasparri: “Vile atto intimidatorio"

31 agosto 2022 a

Una busta con all’interno un bossolo di un calibro 12 è stata lasciata intorno alle 15 di ieri al VI Municipio Torri di via Bruno Cirino, a Roma. Era indirizzata al delegato all’ambiente, ovvero al presidente del Municipio VI di Roma, Nicola Franco. A far sentire la propria vicinanza a Franco ci ha pensato il senatore Maurizio Gasparri, commissario romano di Forza Italia: “Esprimo solidarietà e sostegno da parte mia e di tutto il coordinamento Romano di Forza Italia a Nicola Franco e agli amministratori del VI Municipio di Roma vittime di un vile atto intimidatorio. L’ottimo lavoro che la giunta di centrodestra sta svolgendo in un municipio difficile come il VI, purtroppo ancora ricco di criticità, evidentemente danneggia gli interessi di loschi individui pronti a tutto. Un motivo in più per proseguire su questa strada perché, sono certo, nessuno - chiosa Gasparri - si farà intimidire e tutti gli amministratori guidati da Franco e dal nostro vice presidente La Fortuna continueranno il loro lavoro sulla giusta strada”.