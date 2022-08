Controcorrente, “attacchi scomposti”. Luigi Brugnaro difende Giorgia Meloni: tira fuori le debolezze delle sinistra

31 agosto 2022 a

Senza parole per il comportamento della sinistra. A bastonare la coalizione guidata da Enrico Letta è Luigi Brugnaro, leader di Coraggio Italia e sindaco di Venezia, che è ospite della puntata del 30 agosto di Controcorrente, il programma televisivo serale di Rete4 che vede Veronica Gentili alla conduzione: “Conosco Giorgia Meloni da più di 10 anni, è una persona assolutamente tranquilla e madre di una bambina, è una persona davvero speciale. Sono basito questa dimostrazione di debolezza da parte della sinistra. Attacchi così scomposti sulla figura di una persona che non ha fatto niente per meritarli dimostrano le debolezze delle sinistra, avrà delle idee un po’ diverse, ma servirà più lei che gente che ha già governato 20 anni”.

"Letta disperato", Meloni sotterra la sinistra: terrorizzata di perdere il potere

“La sicurezza urbana e la pulizia delle città sono - sottolinea Brugnaro - un tema che riguarda tantissimo i cittadini, però non se ne parla mai, bisogna dare più potere ai sindaci per sistemare i problemi, anche piccoli. Non c’è più un minimo di ordine o pulizia nelle città, questa cosa riguarda tutti, non la destra o la sinistra. Vi supplico di credermi, in questo momento dobbiamo fare un passaggio, basta provocare per vedere le reazioni, decideranno gli italiani. Se gli italiani decideranno di dare più voti a Meloni noi del centrodestra accetteremo Meloni come presidente del Consiglio e sarà la prima donna italiana. Sarà - conclude il primo cittadino del capoluogo veneto - un’avventura bella quella di cambiare il Paese e ammodernarlo”.