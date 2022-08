Massimo Garavaglia, ministro del Turismo: credito d'imposta per le imprese

30 agosto 2022 a

La stagione turistica italiana «sta andando benissimo. L’orientamento segnalato dagli uffici studi del ministero e di altri organismi è che questa stagione supererà di gran lunga quella del 2021. E si avvicina e forse va oltre quella record del 2019; e, consideri che, per qualche scelta poco oculata, siamo rimasti chiusi fino ad aprile». Ne è sicuro il ministro del Turismo Massimo Garavaglia che a Libero spiega però che «tutto questo andamento positivo dell’industria del turismo rischia di essere vanificato dall’aumento dei costi dell’energia".

Secondo il ministro del Tursimo bisogna intervenire immediatamente con misure che possano mitigare gli effetti dell'aumento dei costi. "L'energia ha raggiunto livelli che mettono a rischio il conto economico delle aziende - ha detto Garavaglia - Mi auguro che questa settimana ci sia un Consiglio dei ministri in grado di adottare soluzioni rapide. Innanzitutto bisogna impedire la chiusura delle attività schiacciate dai costi dell’energia. Per queste ragioni la soluzione auspicabile sarebbe un credito d’imposta per le imprese turistiche, termali, della ristorazione calcolato sull’incremento dei costi da settembre 2021 a settembre 2022».