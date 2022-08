Omnibus, i presidi contro il caro bollette: niente scuola il sabato

30 agosto 2022 a

«Chiudiamo le scuole il sabato e facciamo più lezione negli altri giorni, allunghiamo le lezioni gli altri giorni per risparmiare circa un sesto della bolletta per il riscaldamento. Più del 50% delle nostre scuole fa già la settimana corta. Bisogna vedere a quanto ammonta questo risparmio. Naturalmente, se si fa così, bisogna prevedere una riorganizzazione dei trasporti perché nelle scuole dove si fanno tante ore, come gli istituti tecnici, significa che due giorni si dovrebbe fare dalle 8 alle 15. Non voglio sentir parlare di riduzioni di orario perché pregiudicherebbe il diritto allo studio. Come ultima risorsa, al limite il sabato si può fare a distanza. Un conto è stare in Dad per mesi, un conto un giorno su sei». Lo ha detto Antonello Giannelli, presidente dell’Associazione Nazionale Presidi, ospite del programma "Omnibus" su La7.

Per quanto riguarda la proposta di Enrico Letta di far partire il periodo di scuola obbligatoria dai 3 anni e di allungarlo fino a 18 anni, Giannelli ha detto: «Sono tendenzialmente favorevole all’innalzamento dell’obbligo ma non sono favorevole all’obbligo dai 3 anni. D’altra parte noi finiamo a 19 anni, questo è un errore. Si può imporre un obbligo fino alla maggiore età, oltre lo trovo fastidioso. Io farei in modo che i ragazzi escano a 18 anni e fino a 18 anni sono favorevole all’obbligo ma non sono favorevole all’obbligo dai 3 anni. Bisogna aumentare l’offerta degli asili nido»,