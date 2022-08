Carlo Calenda ridicolizza Enrico Letta: "Sei contro il gas? E come andiamo, a pedali?"

27 agosto 2022 a

La campagna elettorale è entrata nel vivo. Il leader di Azione Carlo Calenda con un tweet al veleno attacca il segretario Pd Enrico Letta sulla strategia di comunicazione utilizzata nei manifesti elettorali. Dopo la polemica sollevata proprio ieri contro la campagna di comunicazione del segretario dem dagli avversari politici, oggi Calenda mette al centro del suo attacco la politica energetica. Il manifesto in questione, sempre su fondo nero e rosso, recita: "Combustibili fossili/Energie rinnovabili. Scegli".

Calenda, non perde l'occasione e attacca su Twitter: "Enrico Letta ma come fai, nel momento di massimo bisogno di gas, anche per essere indipendenti da Putin, a fare un manifesto come questo. La politica energetica non si può ridurre a questi slogan privi di senso. Sei contro il gas? E come andiamo a pedali?". Poi, un secondo tweet, in cui il leader di Azione si rivolge a Carlo Cottarelli, Stefano Bonaccini e Giorgio Gori con su scritto: "Ma nessuno del Pd riesce a frenare questa deriva populista?".