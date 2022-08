Meeting Rimini, Enrico Letta contestato: "Allungare l'obbligo scolastico". E partono i fischi

Giada Oricchio 23 agosto 2022 a

Fischi per Enrico Letta al Meeting di Rimini. Il segretario del partito democratico dal palco che ha ospitato il primo confronto tra i leader politici ha proposto di allungare l’obbligo scolastico fino alla maturità: “Secondo me noi dobbiamo rendere obbligatorio la scuola di infanzia che finora non lo è e allungarlo anche alla maturità. Sono due scelte importanti e fondamentali”, ma la platea ha mugugnato e rumoreggiato così forte da interrompere il ragionamento di Letta che tuttavia non si è dato per vinto e ha insistito: “Sì, lo ritengo necessario, è importante allungare l’obbligo scolastico”.

Enrico #Letta contestato da una parte della platea del #meetingRimini alla proposta di allungare l'obbligo scolastico fino alla Maturità.



Che venga fischiato un leader che propone più istruzione mi pare, comunque la si pensi, un segnale inquietante per questo Paese. pic.twitter.com/xic9UWiSfk — Dario D'Angelo (@dariodangelo91) August 23, 2022

Ed ecco gli applausi di chi crede nella necessità di una maggiore istruzione in Italia anche come volano dell'economia. Al di là delle asprezze da campagna elettorale e della polemica per la pubblicazione del video dello stupro di Piacenza da parte di Giorgia Meloni, Enrico Letta e la presidente di Fratelli d’Italia erano seduti l’uno accanto all’altro, hanno parlottato cordialmente e si sono scambiati reciproci sorrisi con un off record: il segretario del PD ha coperto la bocca con la mano per non far riprendere il labiale dalle telecamere.