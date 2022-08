Sondaggi, Fabrizio Masia spiazza tutti. Il dato che fa sorridere Renzi e Calenda

17 agosto 2022 a

Quanto vale lo spazio politico del Terzo Polo? È la domanda per il sondaggista e amministratore delegato di EMG Different Fabrizio Masia, ospite allo speciale di LA7 'La corsa al Voto'. "Coloro che oggi si dichiarano di centro, un centro moderato allargato valgono circa il 18 per cento, uno spazio politico enorme. Considerato che oggi il partito di Calenda parte, assieme a Renzi, Gelmini e Carfagna, da un 7 per cento sondaggistico che è assolutamente un punto di partenza, diciamo che lo spazio potenziale è veramente grande" spiega Masia.

Il motivo lo aveva spiegato anche la Gelmini e Masia riprende il suo ragionamento: "Probabimente perché c'è un asse di centrodestra che ha la forza di maggioranza spostata nettamente a destra verso la Meloni e le forze di sinistra con un baricentro che si è spostato a sinistra per il fatto che ha perso le sue componenti centriste" precisa l'esperto che poi si lancia in un consiglio per i componenti del Terzo Polo: "Ecco come si è aperto questo spazio. Ora spetterà alla strategia comunicativa della politica di Calenda Gelmini e Renzi riuscire a conquistarlo".