Elezioni 2022, l'idea della Lega: candidare i governatori Zaia, Fontana e Fedriga: "Capilista al nord"

Matteo Salvini pronto a calare tre assi. Il leader della Lega starebbe pensando di candidare alle elezioni politiche del 25 settembre i governatori di Lombardia, Veneto e Friuli-Venezia Giulia. A riportarlo è la Stampa che spiega come a Salvini "farebbe piacere" Luca Zaia, Massimiliano Fedriga, Attilio Fontana "se rispondessero alla chiamata alle urne, dando una mano".

Secondo il retroscena l'ipotesi è stata avanzata una settimana fa, durante una riunione ristretta dei vertici leghist. L'idea è "candidarli, tutti e tre. L’ipotesi sarebbe di inserirli nel listino proporzionale, come capilista. Un modo per frenare l’emorragia di consenso e tenere legato un elettorato fedele e, per quanto riguarda veneti e friulani, soddisfatto del governo regionale", si legge nell'articolo. Si tratterebbe di una candidatura "di scopo", dal momento che una volta eletti Zaia, Fontana e Fedriga sceglierebbero di restare al governo della rispettiva Regione, rinunciando al seggio in Parlamento per far posto a un altro candidato leghista.

Salvini guida la Lega da nove anni in cui il Carroccio è volato al 34 per cento nel 2019, ma che ora vede un marcato calo dei consensi inevitabile dopo la partecipazione al governo di unità nazionale.