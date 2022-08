In che cosa consiste la flat tax, Matteo Salvini svela il bluff della sinistra: "I numeri che zittiscono Letta"

10 agosto 2022 a

a

a

"Flat tax, i numeri che zittiscono Letta". Matteo Salvini cinguetta le cifre e umilia la sinistra. Il leader della Lega non ha dubbi sulla campagna elettorale che intende portare avanti nei prossimi 45 giorni, prima delle elezioni politiche del 25 settembre. "Oggi già 1,9 milioni di lavoratori (a Partita Iva) usano la Flat Tax al 15% massimo. Nel 2021 hanno aperto in Italia 549.500 nuove Partite Iva, di cui quasi la metà (il 48%) giovani sotto i 35 anni" pubblica sul suo profilo Twitter il segretario della Lega.

Torna a casa Letta, la simulazione choc: il centrodestra farà cappotto nei collegi

La vera sfida si gioca sui programmi che riguardano il Fisco. Se da una parte la coalizione di centrodestra chiede un abbassamento della pressione fiscale grazie all'introduzione della flat tax, dall'altro lato il centrosinistra e il Pd impegnati per l'introduzione di una patrimoniale. E il segretario della Lega snocciola i dati smascherandoli: "La Lega è al lavoro sulla #FlatTax, loro ancora oggi tirano in ballo la patrimoniale. Il 25 settembre li mandiamo tutti a casa!" tuona.

La Lega è al lavoro sulla #FlatTax, loro ancora oggi tirano in ballo la patrimoniale. Il 25 settembre li mandiamo tutti a casa!#25settembrevotoLega pic.twitter.com/KW5ML0fj23 — Matteo Salvini (@matteosalvinimi) August 9, 2022

Il segretario leghista svela il bluff della sinistra pubblicando l'immagine di Letta, Malpezzi e Speranza in prima linea per mettere ancora le mani nelle tasche degli italiani già vessati dall'inflazione record e dalle bollette salatissime. "Chi apre una nuova Partita Iva, già oggi può pagare solo il 5% di tasse per i primi anni. Risultato, più lavoro (soprattutto per i giovani) e quindi più incassi per lo Stato. Chi lo dice a Letta?" domanda Salvini. E ancora: "La Lega è al lavoro sulla Flat Tax, loro ancora oggi tirano in ballo la patrimoniale. Il 25 settembre li mandiamo tutti a casa!".