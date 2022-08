Giorgia Meloni smonta le balle della sinistra: "Ma quale pericolo per la democrazia". Video alla stampa estera

10 agosto 2022 a

Dopo aver rispedito al mittente le accuse sulla politica estera di Fratelli d'Italia (espresse con parole "misogine" ) di Enrico Letta, Giorgia Meloni risponde sul tema con un video alla stampa estera diffuso pure dalla France press. Niente svolta autoritaria, nessuna uscita dell’Italia dall’euro qualora il centrodestra dovesse vincere le elezioni. "La destra italiana ha consegnato il fascismo alla storia da decenni ormai, condannando senza ambiguità la soppressione della democrazia e le vergognose leggi contro gli ebrei". Ed ancora: "Nessun rischio per i fondi Pnrr" e "la nostra collocazione nel campo occidentale è chiara e cristallina, come abbiamo dimostrato ancora una volta condannando senza se e senza ma la brutale aggressione russa all’Ucraina".

Messaggi che puntano a essere rassicuranti. Soprattutto verso Bruxelles: "La nostra idea di Europa è quella di un soggetto politico capace di rappresentare un vero valore aggiunto per i suoi cittadini, con meno burocrazia e più capacità di incidere sulle grandi materie. Vogliamo che" l’Italia "torni ad essere quella grande nazione, dinamica e innovativa, apprezzata in tutto il mondo, che ha contribuito a fare grande l’Europa. Siamo persone leali, oneste e determinate. E siamo pronti ad inaugurare una nuova stagione di stabilità, libertà e prosperità per l’Italia. Piaccia o meno alla sinistra", dice Meloni che sfoggia grande padronanza parlando in tre lingue.

"Certa stampa estera ispirata dalla sinistra descrive FDI come un pericolo per la democrazia e la stabilità italiana, europea e internazionale. Ho deciso di rispondere con un video in francese, inglese e spagnolo (sul tedesco non mi avventuro) su chi siamo e cosa vogliamo fare", scrive su Twitter la presidente di Fratelli d’Italia Giorgia Meloni postando la sintesi di un video inviato alla stampa internazionale. "Così chi volesse davvero approfondire, e non farsi imbeccare dai nostri avversari, potrà farlo. Chi invece, a sinistra, continuerà con questa narrazione - aggiunge - non danneggerà me o Fratelli d’Italia ma l’Italia intera. E se ne assumerà la responsabilità".