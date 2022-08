Elezioni, Luigi Di Maio pronto a tradire pure Bruno Tabacci. “Non ne vuole più sapere”

07 agosto 2022 a

Bruno Tabacci con il suo Centro Democratico è spesso stato un’ancora di salvataggio per diversi esponenti della politica e la stessa cosa è accaduta con Luigi Di Maio, fuoriuscito dal Movimento 5 Stelle e dopo qualche settimana approdato nel nuovo partito Impegno Civico. Ma ora, dopo aver firmato l’accordo con il Partito Democratico le cose potrebbero nuovamente cambiare in fretta. “Fonti ben informate ci dicono che Di Maio non ne voglia più sapere dell’ex sposo Tabacci perché proprio non gli serve più ormai che tutto è andato in fumo” la rivelazione di un articolo di Affari Italiani.

“Giggino ‘a cartelletta non aveva fatto i conti con quei vecchi volponi ex comunisti che appena Carlo Calenda ha puntato i piedi lo hanno buttato fuori dai collegi uninominali blindati. Ed ora Di Maio è costretto a fare il ‘madonno pellegrino’ con il cappello in mano nell’odiato ‘partito di Bibbiano’ e ‘Pdl - l’ per raccattare qualche posto per sé e qualche caro (Spadafora e Castelli)” continua la ricostruzione legata al ministro degli Esteri, che quindi è pronto a silurare pure Tabacci. Che ora rischia la fregatura in vista delle elezioni del 25 settembre.