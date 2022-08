Elezioni politiche, Giorgia Meloni presidente del Consiglio: "Un voto in più e il nome è il mio"

08 agosto 2022 a

“Io premier? Sì”. Giorgia Meloni esce allo scoperto e mette le cose in chiaro nell’alleanza di centrodestra. Dopo l’intervista a Fox News in cui aveva usato un prudente condizionale (“Potrei essere la prima donna a guidare il governo italiano nella storia”), la leader di Fratelli d’Italia, in un’intervista a “Non Stop News” su RTL 102,5 ha picconato le resistenze del presidente di Forza Italia Silvio Berlusconi e Matteo Salvini della Lega: “Le regole nel centrodestra si conoscono. Il partito che prende più voti propone al presidente della Repubblica, la figura che vorrebbe alla Presidenza del Consiglio”.

Davanti all’insistenza del giornalista, Meloni ha dato la zampata finale: “Il tema è se il nome per Palazzo Chigi sono io? Certo! Perché non dovrebbe esserlo?! Se Fratelli d’Italia prenderà un voto in più, sì. Quello che non capisco è perché la Meloni no, perché bisognerebbe indicare un altro nome? Per quale ragione esattamente? Chi vota FdI, lo fa in quest’ottica, non per trovarsi un Giuseppe Conte”.

Sullo strappo (suicida) tra Azione e Pd, Giorgia Meloni è stata lapidaria: “E’ banalmente un calcolo elettorale, nello specifico di Carlo Calenda. Lo spettacolo offerto da queste alleanze di centrosinistra è tragicomico, assistiamo a una telenovela dagli avversari, mentre noi del centrodestra stiamo insieme per scelta, le nostre idee sono compatibili e ci abbiamo messo mezz’ora per trovare l’accordo. Loro si mettono insieme ‘contro la destra’, ma per fare cosa non si capisce”.