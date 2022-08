Elezioni, la vera partita si gioca nelle regioni: la mossa del cavallo del centrodestra

Arnaldo Magro 06 agosto 2022 a

Nello Musumeci si dimette in Sicilia ed Attilio Fontana, starebbe pensando di fare altrettanto in Lombardia. Perché al di là del candidato che le coalizioni indicheranno, queste scelte dimissionarie potrebbero risultare vincenti per il centrodestra tutto? Perché si andrebbe a votare contestualmente con le Politiche del 25 Settembre. I risultati del nazionale sarebbero di fatto, trainanti anche per le regionali. Con buone possibilità dunque, per la compagine di cdx, di avvantaggiarsi per poter vincere. Si ridurrebbe poi il pericolo numero uno per il centrodestra, ovvero quello dell'astensionismo, responsabilizzando di fatto l'elettorato. Cogliendo in contropiede gli avversari, ancora imbrigliati tra paletti di alleati e candidati. Vuoi vedere che per una volta, la mossa del cavallo risulta vincente anche per il centrodestra?