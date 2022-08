Sondaggi, il centrodestra cresce ancora e si rivede il M5s. Scatta la caccia agli indecisi: sono il 40 per cento

06 agosto 2022 a

a

a

La campagna elettorale in vista del voto del 25 settembre è all'inizio e la sfida principale dei partiti è quella di convincere gli indecisi. Già, perché il 40,2% degli italiani non ha ancora deciso per chi votare "e lo farà solo nelle prossime settimane", si legge su Affaritaliani che ha pubblicato i risultato di un sondaggio di Lab21.01.

"Chi pensava che Fratelli d'Italia..." Crosetto smonta la sinistra, la verità su Ue e Pnrr

Piccoli scostamenti tra le forze politiche. Il Pd dii Enrico Letta perde in una settimana lo 0,2% e scende al 22%. A un passo c'è Fratelli d'Italia al 21,8%. Il partito di Giorgia Meloni è cresciuto di un decimale così come la Lega di Matteo Salvini che sale al 17,2%. Si riprende il Movimento 5 Stelle che rivede la doppia cifra: cresce dello 0,3% si attesta al 10,1%. Segnale negativo per Azione-PiùEuropa che cala dello 0,4% e si attesta al 5,8%. Forza Italia guadagna due decimali e sale al 5,4%. Sinistra Italiana-Verdi valgono insieme il 3,7% (-0,1%) mentre Italia Viva il 3,1% (-0,2%).

Cappotto "umiliante", l'analisi sui collegi del Lazio gela il centrosinistra: i dati

Previsioni al netto delle scelte che faranno coloro che sono ancora indecisi e che probabilmente decideranno chi ovirate lo nelle ultime settimane, se non negli ultimi giorni, prima delle elezioni. Secondo il sondaggio infatti solo il 59,8% del campione dichiara di aver già preso una decisione. Potrebbero essere decisive le proposte dei partiti sui temi ritenuti più importanti dagli elettori intervistati. Quali sono? Lavoro e disoccupazione, caro bollette, sicurezza e immigrazione, salute e benessere, innovazione e tecnologia, riforma della Giustizia, ambiente ed ecologia.