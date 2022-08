Zona Bianca, il sondaggio che terrorizza Enrico Letta: centrodestra ad un passo dal traguardo sensazionale

05 agosto 2022 a

Il sondaggio di Tecnè realizzato per Zona Bianca dice solo una cosa: il centrodestra ha già fatto partire la volata per raggiungere il governo e il traguardo è sempre più vicino. Con numeri che spaventano, e neanche poco la sinistra. La rilevazione è stata esposta nel corso della puntata del 4 agosto di Zona Bianca, il talk show di Rete4 condotto da Giuseppe Brinidisi e racconta le intenzioni di voto prendendo in considerazione i collegi uninominali. La coalizione composta da Fratelli d'Italia, Lega, Forza Italia e Noi per l'Italia raggiunge la strabiliante cifra di 49,5% alla Camera e di 49,6% al Senato. Ad un passo veramente piccolo dal superare la soglia del 50%, ovvero la metà del gradimento degli italiani.

La coalizione di sinistra, che ancora può subire scossoni dopo l'accordo tra Enrico Letta e Carlo Calenda che per nulla ha fatto piacere a Nicola Fratoianni e Angelo Bonelli, è distante anni luce. La somma di Partito Democratico, Azione, Sinistra Italiana e Verdi si ferma al 32,8% a Palazzo Mada e al 32,9% a Montecitorio. Un distacco incolmabile in vista delle elezioni del 25 settembre.

Scende sempre di più anche il Movimento 5 Stelle, che non ha avuto alcun beneficio dal nuovo corso targato Giuseppe Conte. 9,5% e 9,2% sono le cifre alle due Camere della truppa grillina. Gli altri partiti, tra cui Italexit di Gianluigi Paragone e Italia Viva di Matteo Renzi raccolgono tutti insieme l'8,2% alla Camera e l'8,3% di voti al Senato.