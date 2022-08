“Marmellata indistinta”. Matteo Renzi affonda Enrico Letta: il miglior alleato di Giorgia Meloni

05 agosto 2022 a

Matteo Renzi picchia duro su Enrico Letta e sulle strategie elettorali del segretario del Partito Democratico in vista dell’appuntamento alle urne del 25 settembre. Il leader di Italia Viva ha lanciato diverse critiche al numero uno dem in un’intervista a Radio anch’io: “La sinistra per fermare le destre avrebbe dovuto fare delle proposte e lanciare un patto repubblicano rivolgendosi a chi ha sostenuto Mario Draghi, ma ha costruito una marmellata indistinta e sposato idee come quella della tassa di successione. Si tratta di una proposta che blinda Giorgia Meloni. In questa campagna elettorale Letta è il miglior alleato della Meloni”.

“Questo gioco delle alleanze - prosegue Renzi - è un incredibile teatrino, una fiction, una telenovela. Si stanno mettendo insieme dicendo tutto il contrario di tutto. A sinistra parlano di agenda Draghi e c’è Nicola Fratoianni che ha votato 55 volte la sfiducia. Noi siamo alternativa alla telenovela ambulante. Andiamo da soli con le nostre idee. Tutti ci cercano. Posso rinunciare a una poltrona per le idee ma no alle idee per una poltrona. Potremo arrivare al 5%. Credo fortemente nella volontà degli italiani di avere una casa diversa rispetto a queste alleanze litigiose e anche un po’ insopportabile”.

Infine Renzi torna sulla partita del Quirinale, raccontando un retroscena. “Mi fu proposto di fare il presidente del Senato per votare la Casellati come presidente della Repubblica”, la rivelazione l’ex premier ribadendo di non essere interessato alle poltrone “ma alle idee”.