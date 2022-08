Carlo Taormina candidato, il super avvocato torna in campo senza Berlusconi

05 agosto 2022 a

Carlo Taormina scende in campo e si candida con "Sud chiama Nord, De Luca sindaco d'Italia", una lista guidata dall'ex sindaco di Messina, Cateno De Luca. È così che Taormina, a 82 anni, volta le spalle a Silvio Berlusconi. Il super avvocato (legale di Bettino Craxi, Silvio Berlusconi e Giulio Andreotti per citarne alcuni) era già stato deputato nella XIV Legislatura, dal 2001 al 2006, e sottosegretario con Forza Italia per circa 6 mesi nel 2001.

"Oggi inizia la mia campagna elettorale, sarà intensa e impegnata e fondata sulla spiegazione puntuale e precisa di quelle che sono le proposte politiche della lista "Sud chiama Nord, De Luca sindaco d'Italia" per la quale sono capolista nel Lazio" ha affermato Taormina. "Abbiamo avuto il dramma della pandemia che continua ancora oggi con una possibile recrudescenza a Ottobre, stiamo in guerra e in campagna elettorale, sono tante le emergenze da combattere" conclude.