Elezioni, nasce Italia Sovrana e Popolare. Rizzo attacca Draghi: "Ha distrutto il Paese”

"Che Italia volete? Un’Italia sovrana e popolare. È la risposta che tanti cittadini vorrebbero sentire" afferma Marco Rizzo, il segretario generale del Partito comunista. Proprio oggi Rizzo, insieme a Francesco Toscano, Stefano D’Andrea, Antonio Ingroia, Francesca Donato, Igor Camilli, Antonella D’Angeli e Francesco Nappi, ha presentato in Senato “Italia Sovrana e Popolare”, una nuova piattaforma politica "contro la Nato, l'euro e la dittatura sanitaria". La nuova piattaforma riunisce 15 organizzazioni sotto un unico simbolo accomunate dall’aspra critica all’agenda Draghi e dalla lotta contro le misure sanitarie adottate durante la stagione pandemica.

Nel suo intervento al Senato, Marco Rizzo, ha denunciato le ristrettezze dei tempi elettorali, viste come un tentativo di limitare l’accesso in Parlamento alle forze partitiche di recente costituzione. Poi le critiche al governo Draghi e la previsione nerissima: "Quello che è successo con Draghi distruggerà il nostro Paese in autunno. Aumenti sull'energia che provocheranno licenziamenti, chiusura di piccole e medie come i ristoranti e i piccoli commercianti."

Rizzo poi attacca leader di Fratelli D'Italia parlando di "sovranismo di cartone della Meloni che ha sposato integralmente la politica estera di Draghi totalmente atlantista. Sono andato a vedere il suo programma (di Fratelli d'Italia ndr) e ho visto che la difesa e l'aumento delle spese militari era scritto per le forze militari italiane, non per la Nato. Non per andare a fare la guerra altrove. Quindi mi pare una grande contraddizione di Fratelli D'Italia" afferma.







