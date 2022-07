Elezioni politiche 2022, Letta: "Renzi? Non metto veti su nessuno”. E scatta l'autoironia

30 luglio 2022 a

Il tempo stringe e i leader dei partiti devono sciogliere il nodo delle alleanze in vista delle elezioni politiche del 25 settembre. E a proposito di quella con Carlo Calenda e Matteo Renzi il segretario dem Enrico Letta afferma in un'intervista ai microfoni del Tg2: "Del tema discuteremo in questi giorni, abbiamo qualche giorno di tempo davanti, io non sono uno di quelli che vuole perdere tempo, però dobbiamo andare di fronte a 60 milioni di italiani".

Ma Renzi ci sarà? "Davanti a 60 milioni di italiani, dobbiamo essere convincenti, io non metto veti nei confronti di nessuno, stiamo discutendo con tutti, non dico serenamente perché in questo momento non tornerebbe simpatico, ma discutiamo con tutti approfonditamente e nel modo giusto", risponde il leader del Pd. E per quanto riguarda il M5s ribadisce il no irreversibile ad una possibile nuova alleanza. "Su quest'ultimo punto vale quello che noi abbiamo già deciso formalmente: non avremo rapporti politico elettorali con le forze protagoniste dell'atto di irresponsabilità del 20 luglio, tre pilastri del Governo che lo hanno fatto cadere e il M5S tra questi" ha detto.