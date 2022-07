Elezioni poltiche 2022, Giorgia Meloni rassicura: Fratelli d'Italia garanzia di atlantismo

29 luglio 2022 a

Giorgia Meloni è stata ospite del Tg1 dove ha parlato anche della collocazione internazionale del nostro Paese dopo un'eventuale vittoria del centrodestra alle prossime elezioni politiche del 25 settembre. E non c'è dubbio che Fratelli d'Italia è garanzia della collocazione atlantista dell'Italia. Per quanto riguarda le alleanze internazionali, ha detto Meloni, «le nostre idee sono chiarissime da sempre, in particolare dall’inizio del conflitto» in Ucraina. «Lo abbiamo ampiamente dimostrato quando, dall’opposizione del governo Draghi, abbiamo fatto la politica estera del governo. Alla fine il Parlamento ha dovuto approvare la risoluzione proposta da FdI che era molto più chiara. FdI è il partito che più di tutti garantisce la collocazione atlantica dell’Italia». Lo ha detto la presidente di Fratelli d’Italia, Giorgia Meloni, al Tg1.

«Quando balla l’interesse nazionale italiano, noi non facciamo calcoli elettorali. Noi ragioniamo sempre e solo a difesa dell’interesse della nostra nazione. Il nostro interesse nazionale si difende in questa metà campo», ha concluso.