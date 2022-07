Migranti dalla Cirenaica, il leghista Nicola Molteni smentisce le ricostruzioni sugli sbarchi

29 luglio 2022 a

Nessun caso migranti sul voto alle elezioni. Nicola Molteni, deputato della Lega e sottosegretario all'Interno, risponde per le rime all'articolo intitolato "L'arma dei migranti sul voto. I barconi spinti in Italia dai mercenari della Wagner". Molteni replica con la forza dei numeri: fino al 29 luglio gli sbarchi di migranti provenienti dalla Cirenaica sono stati meno di 4mila.

«Al 29 luglio 2022 gli sbarchi in Italia di migranti provenienti dalla Libia sono stati 21.507. Di questi, meno di 4.000 arrivano dalla Cirenaica, gli altri dalla Tripolitania - dichiara Molteni - Da un anno a questa parte, ovvero dalla seconda metà del 2021, sulla base delle interviste fatte ai migranti che sbarcano in Italia, si assiste a un lieve incremento degli arrivi dalla Cirenaica. Questi sono i dati, il resto ricostruzioni che non hanno alcun riscontro nella realtà».