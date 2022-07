Elezioni 2022, il sondaggio "Termometro politico" lancia il centrodestra oltre l'80%

29 luglio 2022 a

Il centrodestra supera anche le più rosee previsioni. Secondo le ultime rilevazioni del sondaggio "Termometro Politico" per l'80 per cento degli italiani il risultato delle prossime elezioni politiche è scontato: vittoria di Forza Italia, Fratelli d'Italia e Lega. Per il 44,3% degli intervistati la coalizione avrà la maggioranza assoluta dei seggi, mentre per il 36,9% il centrodestra avrà più seggi ma non otterrà la maggioranza assoluta. Il sondaggio è stato realizzato tra il 26 e il 28 luglio e il verdetto degli italiani non dà adito ad alcun dubbio.

Chi vince le elezioni, il primo "supersondaggio" svela vincitori e sconfitti

A lanciare così in alto la coalizione sono soprattutto i problemi interni al centrosinistra. Pd e M5s non si parlano più e, secondo gli italiani, l'alleanza non si farà. Tutti d'accordo anche sul possibile candidato premier: per il 39,7 per cento degli italiani è giusto che a guidare il governo sia il leader del partito più votato della coalizione di centrodestra. Insomma sembra propria la cronaca di una vittoria annunciata.