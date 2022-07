Daniele Belotti sui giochetti contro la Lega: non è che dietro c'è Beatrice Di Maio?

28 luglio 2022 a

Daniele Belotti, deputato della Lega, smaschera le bugie attorno alle rivelazioni pubblicate da "La Stampa" sui presunti rapporti dell'intelligence italiana in base ai quali esponenti del Carroccio avrebbero avuto colloqui con ambienti dell'ambasciata russa in Italia. L'obiettivo era quello di far cadere il governo Draghi. Tutto smentito dal sottosegretario alla Sicurezza, Franco Gabrielli.

Il caso Russia-Salvini è soltanto una fake news. “Senza fondamento”, la smentita che fa rumore

“Due pagine di quotidiano per una notizia ridimensionata a poche ore dalla pubblicazione dal sottosegretario Gabrielli - ha dichiarato il leghista Belotti - Non è che i rapporti visionati da Iacoboni sono stati scritti da Beatrice Di Maio, fantomatica attivista M5S che poi si è rivelata essere la moglie di Brunetta? Mi permetto comunque di fare i complimenti al solerte giornalista de La Stampa. Neanche il mitico Lercio.it avrebbe potuto fare di meglio”.