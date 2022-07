Elezioni politiche 2022, Giorgia Meloni vola nei sondaggi. Fratelli d'Italia cresce più di tutti

25 luglio 2022 a

Nel giorno in cui Giorgia Meloni avverte gli alleati che senza accordo sulla leadership del centrodestra non ha senso andare insieme alle elezioni, il tg di Mentana diffonde le ultime rilevazioni del sondaggio SWG per La7. E siamo alle solite. Fratelli d'Italia vola e rispetto a soli 7 giorni fa ha guadagnato un altro 1,2% nel gradimento degli elettori, passando dal 23,8% del 18 luglio al 25% del 25 luglio. Fratelli d'Italia è tallonata stretta dal Pd di Letta che, in una settimana, ha guadagnato l'1,1% arrivando al 23,2%.

La minaccia di Meloni: "Senza accordo sul premier inutile andare insieme alle elezioni"

Non se la passano bene Lega e M5s che, nell'ultima settimana, hanno perso rispettivamente l'1,6% e l'1,1%. Il Carroccio cala fino al 12,4% e, dietro di lui, c'è il Movimento Cinque Stelle col 10,1%. Forza Italia perde lo 0,3% e arriva fino al 7,1%. Interessante l'ipotesi di alleanza tra Calenda e Renzi: Azione è al 6% e Italia Viva al 2,9. Insieme sfiorerebbero il 9% che, evidentemente farebbe gola a molti.