Giorgia Meloni, esplode l'ira dopo il discorso di Draghi: "Arriva in Parlamento e chiede pieni poteri"

"Decidano gli italiani del proprio futuro, non questo Parlamento delegittimato e impaurito". Tuona Giorgia Meloni mentre il premier Mario Draghi parla al Senato e sostiene che siano gli italiani ad avergli chiesto di restare. "Serve un nuovo patto di fiducia" è l'appello del presidente del Consiglio ai partiti, una richiesta che manda su tutte le furie la leader di Fratelli d'Italia che dai suoi profili social denuncia: "Draghi arriva in Parlamento e di fatto chiede pieni poteri, sostenendo che glielo hanno chiesto gli italiani. Ma in una democrazia la volontà popolare si esprime solo con il voto, non sulle piattaforme grilline o con gli appelli del Pd".

#Draghi arriva in Parlamento e di fatto chiede pieni poteri, sostenendo che glielo hanno chiesto gli italiani. Ma in una democrazia la volontà popolare si esprime solo con il voto, non sulle piattaforme grilline o con gli appelli del PD. — Giorgia Meloni ن (@GiorgiaMeloni) July 20, 2022

