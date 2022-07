Draghi in Senato mercoledì 20 luglio, il voto di fiducia alla Camera slitta a giovedì

19 luglio 2022 a

Il presidente del Consiglio Mario Draghi parlerà domani, mercoledì 20 luglio, al Senato alle 9.30. É quanto ha stabilito oggi la conferenza dei Capigruppo di Palazzo Madama. Il voto alla Camera dei deputati slitta, quindi, a giovedì 21 luglio.

Al termine della comunicazioni di Mario Draghi in Senato, infatti, ci sarà la sospensione dei lavori dell’aula per la consegna alla Camera del discorso del presidente del Consiglio, dalle 10.30 alle 11. Il contingentamento sarà di circa cinque ore e mezza più le dichiarazioni di voto. Quindi dibattito dalle 11 alle 16.30. La replica è prevista dalle 16.30 alle 17. A seguire un’ora e mezza di dichiarazioni di voto fino alle 18.40 circa quando partirà la chiama per voto nominale sulla fiducia.

Le comunicazioni del presidente del Consiglio si terranno alla Camera giovedì. Dalle 9 alle 11.30 è prevista la discussione generale, mentre alle 11:30 circa è prevista la replica. A seguire dichiarazioni di voto e dalle 13:45-15:15 il voto per appello nominale.

