L'Aria Che Tira, "lei torna se..." Giulio Tremonti sbotta e Magnani sgrana gli occhi. Gelo in studio

Indispettito e irritato: il collegamento di Giulio Tremonti con il talk politico "L’Aria che Tira" su LA7 si consuma sul filo del rasoio. Durante la puntata di martedì 19 luglio, il conduttore Francesco Magnani gli chiede lumi sulla crisi economica e sull’opportunità di dire agli italiani che in autunno saranno “lacrime e sangue”. Ma non tutto fila liscia perché una domanda su un possibile ritorno nell’agone politico (in caso di vittoria del centrodestra) fa digrignare i denti a Tremonti: “Non erano le domande concordate”.

L’intervista prosegue e il bravo Magnani ci riprova prima dei saluti: “Non voglio farla arrabbiare però si candiderebbe come un anti Draghi o le piace così tanto la vita da professore che non la lascerebbe per nulla al mondo?”. L’ex ministro dell’Economia socchiude gli occhi infastidito e con aria aggressiva passiva dà una risposta diabolica: “Davvero… non approfitti della mia cortesia. Gliel’ho detto ieri, gliel’ho detto 10 minuti fa e glielo ripeto adesso… non sono queste le domande, non me le faccia, non mi interessano… vede non sono fatti di critica alla persona (Draghi, nda)…”.

L’imbarazzo è palpabile, Magnani abbozza, si ritira in buon ordine con le polveri bagnate e si limita ad ascoltare la lezione su quanto sia stata devastante la politica sulla moneta fatta dalla Banca Centrale Europea.

