Crisi di governo, Di Maio avverte Conte: "Se ritira i ministri cade il governo". La fine peggiore per il ministro

La voce circola ma dal Movimento 5 Stelle smentiscono, "Il confronto ha ribadito l'unità e la compattezza dei grillini", dicono i grillini che negano che l'ex premier abbia chiesto di lasciare ai suoi ministri il governo. Nel frattempo però il ministro degli Esteri Luigi Di Maio tuona: "Se Conte ritira i ministri di fatto si va allo scioglimento delle Camere, non ci sarà nessuna possibilità di mandare avanti il governo. Io lo voglio dire ai cittadini molto chiaramente: questa crisi avrà effetti pesanti”.

Sono ore di forte agitazione per il governo in bilico con il Paese in emergenza e il ministro degli Esteri avverte Conte: la dichiarazione è quella rilasciata in un'anticipazione dell’intervista di Di Maio che andrà in onda questa sera al Tg3. Il ministro lo ribadisce forte e chiaro: senza ministri grillini cade definitivamente il governo.

"Subito via i ministri" ma scatta la fronda contro Conte. È caos nel M5s

D'altronde chiaro aveva parlato anche il premier Mario Draghi quando ha rassegnato le dimissioni: "La maggioranza di unità nazionale che ha sostenuto questo governo dalla sua creazione non c'è più. È venuto meno il patto di fiducia alla base dell'azione di governo". Mercoledì si conoscerà il finale della crisi aperta dai grillini: il presidente della Repubblica Sergio Mattarella dopo aver respinto le dimissioni del premier ha chiesto a Draghi di riferire alle Camere parlamentarizzando la crisi e sperando in una ricomposizione della maggioranza. Un'impresa titanica per SuperMario.

