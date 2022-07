L'aria che tira, Laura Tecce: harakiri di Conte, cosa non può spiegare agli italiani

15 luglio 2022 a

Un suicidio incomprensibile quello del Movimento 5 Stelle di Giuseppe Conte che ha apertola crisi di governo. Nel corso della puntata di venerdì 15 luglio de L'aria che tira, su La 7, la giornalista Laura Tecce commenta il mandato voto dei grillini alla fiducia sul dl Aiuti che ha spinto Mario Draghi alle dimissioni. Sulla "sponda del fiume", commenta il conduttore Francesco Magnani, la leader di Fratelli d'Italia Giorgia Meloni.

Ma lei "è stata coraggiosa, è arrivata in Parlamento col 4,7% e oggi è al 23. Evidentemente gli italiani hanno capito che cosa vuol dire essere coerente e avere delle posizioni" spiega Tecce. Conte "ha fatto uno dei più grandi harakiri della storia della Repubblica Italiana - argomenta la giornalista - si è suicidato davanti agli italiani perché non ha votato un pacchetto di aiuti" per le famiglie. E l'alleanza con il Pd? I dem non possono rincorrere uno che non vota 22 miliardi di aiuti agli italiani", sintetizza Tecce.

Secondo un sondaggio di Demopolis il 65 per cento degli italiani ha paura e chiede di andare avanti con Draghi fino alla fine della legislatura (il 27 chiede elezioni, l'8 non sa o non risponde). Meloni chiede le elezioni "perché è all'opposizione ed è in una situazione privilegiata", in questa situazione. Il problema è della Lega, con Matteo Salvini che è in una posizione scomoda tra la spinta dei governatori e i sondaggi in calo, sintetizza la giornalista.

