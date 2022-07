Crisi di governo, il presidente Mattarella respinge le dimissioni di Draghi: "Vada alle Camere per valutare"

14 luglio 2022 a

"La maggioranza di unità nazionale non c'è più" annuncia Mario Draghi ai suoi ministri e poi rassegna le dimissioni nella mani del presidente della Repubblica Sergio Mattarella che però respinge la richiesta del premier e parlamentarizza la crisi. Il Capo dello Stato dopo il faccio a faccia in Quirinale, al termine di una giornata convulsa per lo strappo del MoVimento Cinque Stelle in Senato sul dl Aiuti, non ha accolto le dimissioni.

"Non ci sono più le condizioni". Draghi annuncia le dimissioni

"Voglio annunciarvi che questa sera rassegnerò le mie dimissioni nelle mani del Presidente della Repubblica" aveva dichiarato il premier in Cdm prima di salire al Colle. Ma Mattarella ha detto no invitando il Presidente del Consiglio a presentarsi al Parlamento per rendere comunicazioni, "affinché si effettui, nella sede propria, una valutazione della situazione che si è determinata a seguito degli esiti della seduta svoltasi oggi presso il Senato della Repubblica". Così il Paese piomba in una crisi gravissima.

“È un problema tuo”. Telefonata bollente Draghi-Conte: cosa si sono detti

