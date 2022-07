Senato, inizia la discussione del dl Aiuti. Dal M5S stupiscono tutti: “Non c'è nessuna crisi di governo”

14 luglio 2022 a

Intorno alle 9.30 di mattina è iniziata la discussione generale sul dl Aiuti al Senato. Al termine della discussione, il governo porrà la questione di fiducia. A quel punto, si passerà direttamente alle dichiarazioni di voto sulla fiducia e, quindi, al voto con la chiama per appello nominale. Sono al momento iscritti a parlare in discussione generale 21 senatori. Tra gli interventi previsti figura un solo senatore M5S iscritto a parlare: Marco Pellegrini.

“Dimissioni irrevocabili”. Draghi ha deciso: tutti gli scenari e i nomi dei sostituti

In attesa di capire se il Movimento 5 Stelle confermerà la sua scelta di uscire dall’Aula e di non partecipare al voto finale sulla fiducia al governo Draghi c’è da segnalare l’intervento di Gianluca Castaldi, senatore grillino: “Per noi non c’è nessuna crisi di governo, noi ci siamo”. L’intervento ha scatenato subito il dibattito sui social, con molti utenti che hanno preso di mira le dichiarazioni dell’esponente dei Cinquestelle a Sky Tg24. Tra coloro che non hanno capito il punto di vista di Castaldi c’è anche Lorenzo Pregliasco, analista politico di YouTrend: “Un punto di vista curioso. Provocare una crisi di governo e far finta che la crisi sia colpa di qualcun altro”.

Conte prova a supplicare Draghi, ma è arrivata la parola fine sul governo

