Crisi di governo, Massimo D'Alema lavora per il nuovo scenario: Mario Amato fino alle elezioni

La crisi di governo è una realtà che ormai nessuno ha il coraggio di smentire, con Mario Draghi giunto al capolinea. La politica è consapevole di quanto sta accadendo con lo strappo del M5S e una parte di essa non vuole in alcun modo arrivare alle elezioni anticipate, uno scenario che vedrebbe trionfare Giorgia Meloni e il centrodestra, con la leader di Fratelli d’Italia che avrebbe tutte le carte in regola per guidare il Paese. Come riferisce Repubblica citando un'autorevole fonte M5S, Massimo D’Alema si sta muovendo ed ha avuto contatti con Giuseppe Conte ed esponenti della Lega (qualcuno sussurra che abbia parlato direttamente con Matteo Salvini) per verificare la praticabilità di un nuovo governo fino al termine della legislatura.

“Tu da Palazzo Chigi non ti muovi”. Ma c'è il gran rifiuto di Draghi a Mattarella

Il nome per guidarlo? Giuliano Amato secondo il piano dell’ex presidente del Consiglio. Il mandato di Amato alla Corte costituzionale terminerà nei primi giorni di settembre: non è quindi un ostacolo per il progetto. D’Alema ha solo un obiettivo in testa secondo il quotidiano: far fuori dai giochi Draghi.

Il blitz grillino non passa: Draghi vuole il voto di fiducia in Aula

