Crisi di governo, Giorgia Meloni dopo le dimissioni di Draghi: "Legislatura finita, elezioni subito"

Giorgia Meloni torna in pressing e chiede di ridare la parola agli italiani. La leader di Fratelli d'Italia commenta il respingimento delle dimissioni del premier Mario Draghi da parte del presidente della Repubblica Sergio Mattarella. "Con le #dimissioni di #Draghi per @FratellidItalia questa legislatura è finita. Daremo battaglia affinché si restituisca al popolo italiano quello che i cittadini di tutte le altre democrazie hanno: la libertà di scegliere da chi farsi rappresentare. #ElezioniSubito" cinguetta su Twitter mentre è sul palco della Festa dei patrioti a Palombara Sabina (Roma).

Il pressing di Giorgia Meloni si fa sempre più incisivo. "Puoi cambiare il governo quanto vuoi, ma finché c'è questo Parlamento le cose andranno esattamente così. È il Parlamento che bisogna tornare a eleggere, che deve avere una maggioranza scelta dai cittadini, coesa e con programma votato per fare le cose coraggiose di cui c'è bisogno. Mi dispiace ma non sono d'accordo con l'idea che la democrazia è buona per i giorni di sole. È quando c'è una tempesta che devi chiedere ai cittadini chi deve essere il capitano della nave", ha aggiunto Meloni rivendicando la "responsabilità e la coerenza" sempre espresse da Fratelli d'Italia.

