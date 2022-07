Governo, maratona di 5 ore al consiglio nazionale M5s: nuovo confronto tra Giuseppe Conte e Mario Draghi

13 luglio 2022 a

Una maratona iniziata coi propositi più bellicosi e, secondo quanto trapela, finita con più miti intenti ma senza una linea definitiva. È terminata, dopo circa 5 ore, la riunione del Consiglio nazionale M5S con Giuseppe Conte. Sul tavolo la linea da tenere giovedì 14 luglio al voto di fiducia sul dl aiuti in Senato. Mentre questa mattina sembrava prevalere con forza l’ipotesi di non votare la fiducia al dl aiuti, ci sarebbe stata un’evoluzione nelle ultime ore. I grillini al momento giocano a carte coperte e non si espongono sulla linea prevalsa, ma fonti qualificate del Movimento affermano che potrebbero esserci contatti tra Conte e il premier Mario Draghi già nelle prossime ore, riporta l’Adnkronos.

Non solo. Contatti tra Palazzo Chigi e il quartier generale grillino di via di Campo Marzio ci sarebbero stati già in mattinata. Un confronto, forse un nuovo faccia a faccia, tra i due potrebbe arrivare nelle prossime ore. "Prima di stasera", assicurano le fonti M5s citate dall'agenzia. La strada maestra sarebbe quella di trovare una via di uscita senza andare alla prova di forza in Aula al Senato.

Il bivio per il M5s è lì, dentro o fuori dal governo. Con il leader della Lega che ha escluso un nuovo governo senza i grillini, mentre il presidente di Forza Italia Silvio Berlusconi ha opera al Draghi bis senza il Movimento di Conte e Grillo. Insiste sulla responsabilità Enrico Letta, segretario del Pd, secondo cui se cade il governo si va ad elezioni.

