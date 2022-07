Bambino morto a Sharm el Sheikh, Giorgia Meloni tuona contro il governo: "Rimpatriate la famiglia"

07 luglio 2022 a

a

a

La leader di Fratelli d'Italia Giorgia Meloni è profondamente turbata dalla tragedia che ha travolto la famiglia palermitana in vacanza a Sharm el-Sheikh e tuona contro il governo che non è riuscito ancora a intervenire. Un bambino di 6 anni, Andrea Mirabile, è morto in vacanza sul Mar Rosso con mamma e papà, forse a causa di un' intossicazione alimentare. Grave anche il padre, Antonio Mirabile (46 anni) mentre la mamma, Rosalia Manosperti - incinta di 4 mesi - è ricoverata ma con sintomi più lievi. E' lei a lanciare un appello disperato per tornare in Italia dopo il dramma che li ha colpiti: le loro attuali condizioni non gli consentono di viaggiare con un volo di linea e chiedono al governo italiano di soccorrerli.

"Sono Rosalia Manosperti - si sente nell'audio inviato al Corriere della Sera - e da sabato sono ricoverata all’Ospedale di Sharm el-Sheik insieme a mio marito dove abbiamo anche perso nostro figlio di sei anni. Richiedo a tutte le istituzioni competenti di attivarsi affinché ci riportino in Italia il prima possibile con un volo di linea speciale. Perché le nostre condizioni di salute non ci permettono di prendere un volo di linea normale. Aiutateci per favore a rientrare a casa".

La leader di Fratelli d'Italia pubblica sui suoi profili social l'accorato messaggio e tuona contro l'immobilismo del governo: "Lo sconcertante messaggio audio di , mamma del bambino di 6 anni morto a Sharm el-Sheik. Insieme al marito, Antonio Mirabile, sono ancora ricoverati in Egitto e chiedono di rientrare in Patria. La Farnesina e il governo tutto si attivino per far rientrare subito questi nostri connazionali, vittime di una tragedia inaudita".

Nel frattempo dalla Farnesina fanno sapere che si sta seguendo con la massima attenzione la tragica vicenda. "L'Ambasciata d'Italia al Cairo e il Consolato Onorario a Sharm el Sheikh, in stretto raccordo con il ministero degli Affari Esteri, si sono poste subito in contatto con le competenti autorità mediche e giudiziarie locali, che hanno aperto un'indagine a seguito del decesso e hanno disposto l'autopsia sul corpo del minore, su richiesta dei genitori" si legge nella nota del Ministero degli Esteri.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.