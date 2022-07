“Regole e pene certe”. L'ennesima aggressione scatena Matteo Salvini: altro che droga libera o Ius Soli

02 luglio 2022 a

“Messicano stacca con un morso parte dell'orecchio ad un 19enne, arrestati dai carabinieri”. La notizia arrivata da Roma fa impallidire tutti e Matteo Salvini la usa come spunto per attaccare la sinistra, le cui priorità sembrano proprio non essere in cima all’agenda del centrodestra e ai desideri di azione della politica da parte degli italiani. “Ormai siamo alla ‘legge della giungla’, bisogna riportare regole e pene certe, altro che droga libera o Ius Soli” ha scritto su Twitter il leader della Lega.

In un altro messaggio sul noto social network il numero uno del Carroccio ha puntato il dito contro Luciana Lamorgese e la sua gestione del ministero dell’Interno. “E adesso il partito della Lamorgese, il PD, vuole regalare a questi ‘bravi ragazzi’ pure la cittadinanza” l’affondo sul tema dello ius scholae commentando la notizia che per le violenze sul Garda ci sono solo 4 denunciati dopo un mese dagli episodi incresciosi occorsi ai danni di alcune ragazze, aggredite mentre ritornavano a casa in treno.

Ormai siamo alla “legge della giungla”, bisogna riportare regole e pene certe, altro che droga libera o Ius Soli. pic.twitter.com/CUEqdN7KOx — Matteo Salvini (@matteosalvinimi) July 2, 2022

